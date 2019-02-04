В суде назвали условия освобождения экс-президента Кот-д’Ивуара

Ямусукро, , 08:15 — REGNUM Прокуроры Международного уголовного суда (ICC) назвали условия освобождения экс-президента Кот-д'Ивуара Лоурента Гбагбо, сообщает газета Mtanzania.

Экс-президент Гбагбо и его соратник Чарльз Бле Гуде были освобождены при условии отказаться от идеи возвращения в Кот-д'Ивуар.

Прокуроры постановили, что сразу же после освобождения Гбагбо и Гуде должны быть доставлены в Нидерланды, где у них конфискуют загранпаспорта.

Гуде и Гбагбо обвиняли в подготовке заговора после объявления результатов президентских выборов в Кот-д'Ивуаре. Также им были предъявлены обвинения в преступлениях против человечества, которые они совершили в 2010—2011 гг. в ходе гражданской войны внутри страны. 3000 человек были убиты.

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