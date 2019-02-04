Названо число пользователей Facebook, Instagram и Messenger во Франции

Париж, , 08:15 — REGNUM Лоран Солли, вице-президент социальной сети Facebook, отвечающий за Францию и страны Южной Европы, заявил, что социальная сеть насчитывает 35 млн активных пользователей ежедневно, сообщает Le Figaro.

По его словам, пользователи заходят на сайт как минимум раз в месяц и выполняют хотя бы одно действие. В среднем днем на сайт заходит 27 млн человек.

Кроме того, Лоран Солли добавил, что 17 млн французов зарегистрированы в Instagram и 26 млн используют Messenger.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании Facebook заявили, что ежедневная аудитория социальной сети за год выросла на 9% — до 1,53 млрд человек во всем мире.

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