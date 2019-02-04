Продажа средств самообороны приводит к росту преступности — опрос

Москва, , 07:50 — REGNUM В России средства самообороны имеют лишь 9% граждан. 19% хотели бы их иметь. Подавляющему большинству (70%) средства самообороны не нужны, 81% — среди старшего поколения. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Больше половины опрошенных (55%) уверены, что свободная продажа газовых пистолетов и баллончиков, револьверов с резиновыми пулями, электрошокеров и т. д. приводит к росту преступности. Лишь 5% думают, что это снижает преступность.

Запрет на продажу огнестрельного оружия считают правильным 89% опрошенных, «это увеличит преступность», «будут стрелять на каждом углу», «люди неуравновешенные». По мнению 7% граждан против запрета, «человек должен защитить себя и семью».

На вопрос, смогли бы воспользоваться средствами самообороны (если бы таковые у них были), положительно ответили 72% мужчин и 39% женщин.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 11 ноября 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%

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Как сообщало ИА REGNUM, из Китая в Приморский край пытались провезти крупную партию электрошокеров под видом фонариков.

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