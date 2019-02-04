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Психиатр назвала последствия зависимости от соцсетей

Общество

Долгое времяпрепровождение в соцсетях может привести к депрессии, фрустрации и формированию неправильной самооценки

Психиатр назвала последствия зависимости от соцсетей
В социальной сети

Берлин, 4 февраля 2019, 07:49 — REGNUM  Долгое нахождение в социальных сетях может привести к депрессии, фрустрации и формированию неправильной самооценки в реальном мире, об этом РИА Новости рассказала психиатр из Германии, доктор наук Ирис Хаут.

По ее словам, особенно этому подвержены дети и подростки, в связи с чем родителям необходимо обратить особое внимание на их поведение. Нахождение детей в интернете более двух часов, а также пренебрежение школой и дистанцирование от окружающих должно стать сигналом для родителей.

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Кроме того, «суперпозитивная презентация» большинства пользователей, постоянно делающих публикации в сети, ведет к нарциссическому представлению и формированию неправильной самооценки. Это приводит к фрустрации и разочарованию в реальном мире, подчеркнула специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские психологи заявили, что длительное времяпрепровождение в социальных сетях в итоге повышает чувство одиночества и способствует развитию депрессии.

Психологи предположили, что признаки депрессии появляются у тех, кто много времени проводит в социальных сетях в связи с тем, что они подсознательно сравнивают себя с теми, кто якобы живет лучше на страницах Instagram и Facebook.

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