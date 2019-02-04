Понедельник, 4 Февраля 2019 года
08:00:25 МСК

Уменьшенные дорожные знаки могут установить по всей России

Общество

Эксперимент с уменьшенными знаками не вызвал массовых протестов водителей

Уменьшенные дорожные знаки могут установить по всей России
Дорожный знак

Москва, 4 февраля 2019, 07:33 — REGNUM  В России могут установить уменьшенные и совмещенные дорожные знаки в случае успешного эксперимента в пяти регионах страны, сообщают 4 февраля «Известия» со ссылкой на ГИБДД.

Отмечается, что минимально допустимый размер знаков уменьшен до 40 на 40 см, а в отдельных случаях — до 35 на 35 см, что в два раза меньше действующего стандарта. При этом эксперимент с уменьшенными знаками проходил с 2017 года и не вызвал массовых протестов водителей.

Как сообщало ИА REGNUM, уменьшенные дорожные знаки начали устанавливать в Москве в 2017 году, они появились на 120 улицах столицы. При этом стандартные знаки после демонтажа не выбрасывают, а продолжают использовать на крупных магистралях. В течение текущего года перечень адресов, где появятся мини-указатели, будет расширяться.

Читайте также: Уменьшенные дорожные знаки установят в Москве к концу января

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Инициативы и новшества в Правилах дорожного движения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить