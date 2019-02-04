В Казахстане около 400 врачей ежегодно становятся фигурантами уголовных дел

Астана, , 07:21 — REGNUM Суды в Казахстане ежегодно рассматривают около 400 дел, фигурантами которых являются медицинские работники, передает 4 февраля телеканал «Хабар 24».

За четыре года, с 2014 по 2017 год, медработники совершили более 1700 врачебных ошибок. Чаще всего врачи становятся фигурантами уголовных дел из-за ненадлежащего выполнения своих обязанностей. Поводами для уголовного преследования являются также незаконные аборты и нарушения во время клинических исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2018 года министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов представил Мажилису парламента республики законопроект по вопросам здравоохранения, который исключает наказание врачей за ненадлежащее выполнение своих обязанностей.

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