Тюменский студент «взрывал сеть» ездой по тротуарам

Тюмень, , 07:28 — REGNUM В Тюмени студент устроил гонки по тротуарам на автомобиле Toyota Land Cruiser 100 и запечатлел свои «подвиги» на видео. В сети ролик появился в минувшие выходные. Личность лихача установлена. Герой ролика задержан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Выяснилось, что ездой по пешеходной части молодой человек хотел привлечь внимание девушки.

«Водителем и собственником автомобиля оказался 19-летний студент одного из тюменских колледжей. Он является уроженцем Курганской области. Сейчас проживает в Тюмени. Его родители — предприниматели. Молодой человек пояснил, что таким образом хотел обратить на себя внимание девушки. Но она не оценила выходку», — сообщила прессе начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Тюменской области Анжела Борисова.

Задержать нарушителя правил дорожного движения пришлось по причине его неявки в отделение полиции. По телефону он заявил полицейским, что находится в Курганской области, тем временем был в Тюмени. И после звонка правоохранителей пытался покинуть город на такси. В итоге на нарушителя составлен административный протокол за нарушения ПДД. Ему грозит штраф пять тысяч рублей.

Отметим, что «золотая» тюменская молодёжь в январе разошлась не на шутку. Ради «прикольных» роликов студенты «похищали» девушку со «стрельбой», рассекали по центральной улице Тюмени на Infiniti со страйкбольными автоматами, устраивали танцы на проезжей части и переодевались в гаишников. Некоторые из них были арестованы на 10 суток за мелкое хулиганство.

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