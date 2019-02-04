На Урале «казакам» не удалось остановить «Сказочный патруль» на Балтыме

Екатеринбург, , 07:27 — REGNUM В Свердловской области владельцы базы отдыха «Лесная сказка» на озере Балтым организовали ралли «Сказочный патруль» по льду водоёма. Проведению мероприятия пытались помешать два десятка человек в казачьей форме, но безуспешно.

Как сообщает «Накануне.ru», инцидент произошёл в воскресенье, 3 февраля. Прибывшие на место проведения ралли люди потребовали пустить их на территорию трассы и заблокировали въезд для других машин. Организаторы мероприятия вызвали полицию, и после прибытия стражей порядка псевдоказакам пришлось ретироваться.

Как пояснил директор базы Маским Ченцов, его коллега связалась с представителями уральского казачества. Они пояснили, что не знают, что за люди в казачьей форме прибыли на Балтым и казаки не имеют к произошедшему никакого отношения.

В итоге ралли «Сказочный патруль «ICE DRIFT 2019» всё-таки состоялось. В нём приняли участие несколько десятков участников.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный инцидент произошёл 21 января 2018 года. В тот день на ледовый автодром на Балтыме прибыли чиновники администрации Верхней Пышмы и регионального минприроды в сопровождении нескольких десятков человек, одетых в казачью форму с нагайками и другими атрибутами. Они пытались помешать проведению очередных ежегодных соревнований по автоспорту «EXTREME ICE 2018» и «ICE DRIFT 2018», но безуспешно.

После разбирательств чиновники и сопровождавшая их группа «казаков» покинули площадку. В итоге ралли состоялось и в нём приняли участие порядка 150 гонщиков.

Впоследствии администрация Верхней Пышмы приняло постановление о запрете проведения спортивных автогонок по льду озера Балтым, и несколько последующих соревнований пришлось отменить. Однако организаторы через суд добились отмены постановления.

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Но история противостояния на этом не закончилась, и впоследствии минприроды Свердловской области объявил озеро Балтым охранной зоной, по которой запрещено несанкционированное движение транспорта. В итоге организаторы решили проводить не гонки, а ралли по охране памятника природы — «Сказочный патруль», отстаивая таким образом право кататься по льду.

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Напомним, что ранее организаторы гоночных мероприятий обращались с открытым письмом к региональным властям. Также они писали письмо главе государства Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на проблему и защитить зимний автоспорт.

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