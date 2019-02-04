Назван лучший способ профилактики рака

Берлин, , 07:14 — REGNUM Лучшим способом профилактики раковых заболеваний является здоровый образ жизни. Прежде всего — отказ от курения. Об этом заявил глава немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн.

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Профессор отметил, что именно с курение связаны около 30% всех видов рака.

«Лучшая мера предосторожности — не курить!» — приводит РИА Новости слова Михаэля Бауманна.

Онколог отметил, что противодействовать раку поможет разумное и правильное питание, а также достаточное движение.

Кроме здорового образа жизни в немецком научно-исследовательском онкологическом центре рекомендуют ещё два способа защиты от онкологических заболеваний — вакцинация и раннее выявление.

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В России за год выявлено более 600 тыс. случаев рака

Напомним, сегодня, 4 февраля, во всём мире отмечают День борьбы с раковыми заболеваниями. Дату учредил Международный противораковый союз в 2005 году, чтобы напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, а также снизить смертность от рака.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году только в России было диагностировано 617 тыс. случаев заболеваемости раком. Годом ранее было выявлено 599 тыс. случаев онкозаболеваний. На сегодняшний день в России состоят на учете 3,63 млн человек с онкологическими заболеваниями.

Всего же во всём мире в 2018 году выявлено более 18 млн новых случаев рака. Онкологические заболевания стали причиной смерти примерно 9,6 млн человек.

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