В Прикамье выясняют, кто построил опасный дом для детей-сирот

Нытва, Пермский край, , 07:25 — REGNUM В Нытве Пермского края в настоящее время следствием инициировано проведение необходимых работ по минимизации и устранению дефектов, создающих угрозу проживанию в доме. По уголовному делу о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, назначена и проводится судебная строительно-техническая экспертиза для выяснения вопросов о наличии дефектов, допущенных при строительстве многоквартирного дома. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, сообщило СУ СКР Пермского края на своём официальном сайте после того, как уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков в своём аккаунте в Instagram описал ситуацию, в которой оказались выросшие дети-сироты, получившие жильё в новостройке, которая спустя три года пришла в непригодное для проживания состояние.

Силовики подчеркнули, что в рамках расследования уголовных дел будет дана правовая оценка действиям лиц, выдававших разрешение на строительство дома и принимавших участие в выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, омбудсмен подверг критике бездействие местной власти. По факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности при строительстве, приемке и вводе в эксплуатацию жилого дома в городе Нытве, предназначенного для проживания сирот, которые выпустились из детских домов, возбуждено уголовное дело, но, пока идёт расследование, льготники проживают в небезопасных условиях.

«Мы ждем, когда рухнет дом? И появятся новые сироты у бывших сирот России?» — недоумевает Миков.

По данным следствия, в сентябре и декабре 2014 года, а также в январе 2016 года администрацией Нытвенского городского поселения выданы поочередные разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Согласно акту осмотра технического состояния здания, в доме имеется ряд дефектов и признаков аварийности его отдельных конструктивных элементов. Допрошены проектировщики, жильцы, должностные лица, выдававшие разрешения на строительство дома и ввод в эксплуатацию, и участвовавшие в приемке объекта специалисты министерства строительства Пермского края, а также генеральный директор организации-подрядчика.

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