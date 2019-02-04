На юге Китая пресекли контрабанду изделий из краснокнижных видов животных

Шэньчжэнь, Китай, , 07:02 — REGNUM Десятки изделий из частей животных, находящихся под угрозой вымирания, были изъяты китайской таможенной полицией, сообщили 3 февраля в Главном управлении таможни Китая, передает агентство Синьхуа.

Запрещенные предметы находились при себе у пассажира, который въехал в Китай через аэропорт Хуанган города Шэньчжэнь на юге Китая. У него при себе находилось 18 окаменелостей наутилусов, 28 украшений из панциря черепахи и 20 изделий из черных кораллов. Личность правонарушителя не раскрывается.

Отметим, что наутилусы — это вид ракушек, находящихся под высшим уровнем защиты в Китае, в то время как панцирь черепахи и черный коралл находятся под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Китая была выявлена контрабандная партия браслетов из слоновой кости, которую пытался ввести в страну иностранных гражданин.

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