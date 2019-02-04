На юге Китая задержана контрабандная партия браслетов из слоновой кости

Пекин, , 06:53 — REGNUM Таможня города Наньнина в Гуасни-Чжуанском автономном районе на юге Китая изъяла восемь изделий из слоновой кости, сообщает 3 февраля агентство Синьхуа.

Восемь браслетов из слоновой кости общим весом 577,1 грамма, были найдены внутри четырех упаковок кофе, которые были на руках иностранного пассажира. Таможня передала изделия департаменту по борьбе с контрабандой для дальнейшего разбирательства.

Напомним, что с конца 2017 года в Китае полностью запрещена торговля изделиями из слоновой кости на внутреннем рынке в рамках кампании по защите диких животных.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября 2018 года на юге Китая было задержано 17 подозреваемых в контрабанде 323,7 кг слоновой кости.

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