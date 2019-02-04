В Китае за коррупцию осужден бывший борец с наркотиками

Чанша, Китай, , 06:44 — REGNUM Бывший глава группы по борьбе с наркотиками при департаменте общественной безопасности китайской провинции Хунань Тан Годун оказался виновным во взяточничестве и получил 12 лет тюремного заключения, сообщает агентство Синьхуа.

По информации Промежуточного народного суда города Юнчжу, Тан был уличен во взяточничестве и имении в собственности огромного количества незадекларированного имущества. Он был оштрафован на сумму 1 млн юаней ($148 310).

Расследование показало, что с 2008 по 2017 годы Тан, пользуясь своим должностным положением, брал взятки в обмен на его содействие в разрешении ряда дел, а также в лоббировании ряда строительных проектов.

Тан также работал в качестве главы бюро общественной безопасности города Чжэньчжоу и вице-мэром города, а также в рядах борцов с наркотиками в бюро общественной безопасности провинции Хунань.

Вместе с целым рядом единомышленников Тан получил взяток на сумму более 6,69 млн юаней, 500 тыс. гонконгских долларов $2,6 тыс. Кроме того, было установлено, что он располагает незадекларированной собственностью на сумму более 9,41 млн юаней. Все нелегальные накопления бывшего чиновника перейдут в государственную казну.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший замдиректора Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами Китая был исключен из Компартии КНР в связи с серьезными нарушениями закона.

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