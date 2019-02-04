Русскоязычные классы в «Айыы Кыhaта – «это неправильно»

Якутск, , 07:00 — REGNUM Ситуация вокруг школы «Айыы Кыhaта» в 203-м микрорайоне Якутска высосана из пальца, а проблема — надумана. В этом уверен председатель Русской общины Якутии Александр Подголов. По его мнению, национальная школа не должна вводить преподавание на русском языке из-за нескольких родителей, которые могут водить детей в соседние школы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Не понимаю родителей, поднявших скандал. У их детей, проживающих в 202-м и 203-м микрорайонах, большой выбор школ, находящихся поблизости. Это школы №26, 33, 21. Это же центр города», — отметил Александр Подголов.

Он признался, что был рад, когда у «Айыы Кыhaта» после 15 лет мытарств, наконец, появилось здание, свой спортзал, актовый зал, нормальные условия учёбы.

«Сейчас говорят, что в Айыы Кыhaта будут открывать русскоязычные классы. Считаю, что это неправильно. В Якутске достаточно школ с преподаванием на русском языке, есть школы, где преподают на двух языках. Имеются заведения с углубленным изучением русского языка, например, городская классическая гимназия и православная гимназия», — подчеркнул представитель русской общины.

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Общественник Иван Степанов считает причиной конфликта между родителями детей из 203-го микрорайона проблему нехватки мест в школах Якутска.

«Не виновато руководство школы «Айыы Кыhата» в том, что хочет создать для своих подопечных более глубокое погружение в родную языковую среду. Весь сыр-бор возник по другой причине. В Республике Саха не хватает школ! Дети самых разных национальностей учатся в две, а порой в три смены!!! С каждым годом количество первоклассников растёт, и потому нехватка школ стала настоящей болезненной проблемой для руководства города и республики!» — отметил Иван Степанов.

По его мнению, эту проблему нужно решать пересмотром условий финансовых взаимоотношений Якутии с федеральным центром и с недропользователями, в том числе: возвратить республике принцип «двух ключей», добиться регистрации недропользователей на территории республики, отменить все льготы нефтяникам.

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«И тогда, возможно, на открытие очередной национальной школы придут с искренними поздравлениями все жители близлежащих домов, независимо от языка и национальности!» — надеется общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, единственное учебное заведение в новом 203-м микрорайоне Якутска оказалось национальным, с преподаванием на якутском языке: здание отдали 14 лет ожидавшей его школе «Айыы Кыhата», ученики которой ранее размещались в приспособленных помещениях. Проживающие в этом микрорайоне родители русскоязычных детей сочли странным, что им придётся отправлять их в соседние школы, и вокруг «Айыы Кыhата» разгорелся скандал. Позже глава республики Айсен Николаев и мэр Якутска Сардана Авксентьева заявили, что никаких проблем нет, и все дети будут приняты в школу по месту проживания.

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