Почему в России растёт заболеваемость раком

Барнаул, , 06:40 — REGNUM Рост случаев выявления заболевания раком в России свидетельствует не только об усилиях системы онкологической помощи, считает алтайский общественник, кандидат медицински наук Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные о росте заболеваемости онкологическими заболеваниями, озвученные Национальнам медицинским исследовательским центром радиологии Минздрава России, он пояснил:

«К сожалению не все так однозначно. Реально важно не просто выявление, а выявление в ранней стадии! Реально сегодня в Алтайском крае как раз новый министр Дмитрий Попов отрабатывает «порядки» оказания медицинской помощи по онкологии. И при нашем последнем общении на эту тему он пояснил, что он задерживает подписание этого документа, так как проблемной зоной для здравоохранения Алтая является низкая эффективность первичного звена в сельской местности, которое должно выявлять в ранней стадии рак.

Кроме этого существует масса управленческих бюрократических несуразиц… Например Алтайский краевой онкодиспансер наказывают, если пациент поступил не обследованным и поэтому больной должен пройти сложное и полное обследование у себя в селе… А там зачастую провал».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день на учете с онкологией состоят 3,63 млн граждан России. По итогам 2018 года выявлено 617 тысяч новых случаев заболевания раком, что превышает показатели 2017 года на 20 тысяч.

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