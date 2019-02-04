Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Бывший высокопоставленный чиновник был исключен из Компартии Китая

Общество

Всему виной коррупция

Пекин, 4 февраля 2019, 06:32 — REGNUM  Бывший замдиректора Управления по контролю за продуктами и лекарствами Китая был исключен из Компартии Поднебесной в связи с серьезными нарушениями закона и норм дисциплины, сообщает агентство Синьхуа.

Стало известно, что экс-замдиректора организации У Чжэнь был исключен из партии за взяточничество и превышение должностных полномочий. Соответствующее постановление было выпущено Центральным Комитетом Коммунистической Партии Китая (КПК) совместно с Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссией.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-губернатор провинции Цзянси на востоке Китая Ли Ихуан получил 18 лет тюрьмы за взяточничество и крупным штрафам.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший вице-губернатор китайской провинции Цзянси получил 18 лет тюрьмы

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