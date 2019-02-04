В Красноярске протестировали деревню Универсиады

Красноярск, , 06:26 — REGNUM Деревню зимней Универсиады — 2019 в Красноярске с 1 по 2 февраля протестировали более 600 добровольцев. Как сообщили ИА REGNUM в исполнительной дирекции Студенческих игр, они оценивали уровень подготовки и инфраструктуру, основные сервисы.

Принять участие в тестировании мог любой желающий, заполнив специальную форму регистрации в интернете. Добровольцы в течение двух дне жили в новой Атлетической деревне, расположенной в кампусе Сибирского федерального университета (СФУ) на пр. Свободном. Они проверили аккредитацию, заселение, организацию питания и медобслуживания, работу развлекательной лаунж-зоны и так далее.

Для большей правдоподобности каждый проверяющий взял с собой чемоданы и спортивный инвентарь.

«По легенде я была хоккеисткой из Швейцарии. Заселилась в общежитие, но якобы потеряла багаж, потом обращалась к врачу за помощью — все для того, чтобы проверить, как сотрудники и волонтёры будут реагировать на нестандартные ситуации. При этом я постоянно общалась с окружающими на английском языке, чтобы понять, смогут ли они понять иностранца», — рассказала одна из участниц тестирования Алёна Скуратова. По её словам, в целом всё прошло хорошо.

По итогам тестирования деревни у всех добровольцев соберут предложения о том, что можно улучшить.

Руководитель дирекции Студенческих игр Максим Уразов отметил, что деревня Универсиады «показала свою работоспособность»:

«Участники тестирования довольны комфортными условиями проживания, питанием и другими услугами. Мы уверены, что к началу Студенческих игр всё будет отлично подготовлено».

Атлетическая деревня и резиденция волонтеров располагаются в кампусе СФУ. Предполагается, что после универсиады все эти объекты послужат студентам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоится в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

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За четыре года из федерального бюджета на подготовку и проведение Студенческих игр выделили порядка 50 млрд рублей, из бюджета Красноярского края — более 30 млрд.

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