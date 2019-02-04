На севере Китай задержан глава клиники в связи с врачебной ошибкой

Шицзячжуан, Китай, , 06:16 — REGNUM Руководитель общественной клиники столицы провинции Хэбэй города Шицзячжуан на севере Китая был задержан после того, как персонал лечебного заведения по ошибке вколол ребенку не ту вакцину, сообщает агентство Синьхуа.

Директор клиники Вэй Цзинли был задержан 1 февраля. Выяснилось, что ребенку по ошибке была вколота прививка ХИБ вместо Пентаксима, заявили власти района Цяоси города Шицзячуан. Было также отмечено, что ребенок прошел дополнительную проверку, дабы убедиться, что не было совершено прочих ошибок.

Двое чиновников районного центра по контролю за заболеваемостью также были уволены в ходе расследования данного случая.

Как сообщало ИА REGNUM, одно из крупнейших в Китае фармацевтических компаний «отлучили» от Шэньчжэньской фондовой биржи за производство поддельных вакцин. Отметим также, что прививка ХИБ нацелена против менингита, пневмонии, сепсиса и прочих заболеваний, в то время, как Пентаксим — против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и прочих.

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