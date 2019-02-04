Китайский Синьцзян бьет рекорды диверсификации электроэнергии на восток

Урумчи, Китай, , 06:06 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая передал 50,3 млрд кВт⋅ч электроэнергии в восточные провинции Китая в 2018 году, что на 14% больше, чем в 2017 году, сообщили в провинциальной генерирующей компании State Grid's Xinjiang, передает 1 февраля агентство Синьхуа.

«Новая энергетика» обеспечила около 37% от общего количества переданной электроэнергии из Синьцзяна. Проект передачи электричества стал для региона частью общенационального проекта перенаправления электроэнергии «с запада на восток».

В настоящее время в регионе уже реализован целый ряд проектов высоковольтных линий электропередач, которые стартовали еще в 2010 году. Их экспортная мощность составляет 12 млн кВт⋅ч.

Как сообщало ИА REGNUM, провинция Чжэцзян на востоке Китая также запустила более 3,7 тыс. проектов «замещения электричеством», которые направлены на отказ от сжигания традиционного топлива и снижения выбросов углекислого газа в воздух. В связи с этим потребление электричества превысило 7 млрд кВт⋅ч при сокращении потребления угля и нефтепродуктов в угольном эквиваленте на 2,8 млн тонн.

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