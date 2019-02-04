Выездные проверки: в Новокузнецке ищут способ избежать голодных обмороков

Новокузнецк, Кемеровская область, , 05:57 — REGNUM После резонансного разбирательства вокруг заявления уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрия Кислицына о падающих в голодные обмороки школьниках парламентарии Новокузнецкого городского совета народных депутатов (НГСНД) предложили систематически проводить выездные проверки в образовательных учреждениях. Вопрос обеспечения питанием в школах и детских садах города обсуждался на первом заседании НГСНД, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Комитет образования и науки осуществляет постоянный контроль за организацией горячего питания в муниципальных образовательных учреждениях. На постоянном контроле находится также процент охвата детей горячим питанием. Ежемесячно производится анализ данного показателя по образовательным учреждениям и отделам образования. Проводятся комплексные, тематические проверки, внеплановые проверки по обращениям граждан. За 2018 год внеплановых проверок по обращениям граждан не было: не было обращений, не было и проверок», — заявила в ходе своего доклада председатель комитета образования и науки администрации города Юлия Соловьева.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил о необходимости разработать законодательную инициативу по увеличению суммы льготы, действующей на муниципальном уровне. Сейчас за счёт средств муниципального бюджета дети из малообеспеченных и приёмных семей, а также опекаемые дети ежедневно получают питание на 25 рублей. Также в Новокузнецке действуют областные льготы: дети из многодетных малообеспеченных семей ежедневно получают питание на сумму 50 рублей.

Председатель комитета НГСНД по вопросам местного самоуправления и правопорядка Сергей Ярославлев предложил ежеквартально проводить выездные проверки на МБУ «Комбинат питания», его поддержал мэр Сергей Кузнецов. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета Горсовета по развитию социальной сферы и межнациональным отношениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее детский омбудсмен Кузбасса Дмитрий Кислицын заявил о падающих в голодные обмороки детях в школах региона. Подробностей он не раскрыл, как и номеров школ, где такие случаи происходили. Заявление вызвало большой резонанс и вывело региональную тему на федеральный уровень. Специально созданная комиссия побывала в некоторых кузбасских школах, но подтверждения словам Кислицына не нашла. В ситуации сейчас разбираются следственный комитет и прокуратура.

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Проверки проходят во всех учебных заведений области, работает «горячая линия».

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что контролировать качество питания в школах должны в том числе родители и общественные организации.

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