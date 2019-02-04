Заболеваемость животных африканской чумой свиней пошла на спад в Китае

Пекин, , 05:54 — REGNUM В китайском министерстве сельского хозяйства сообщили о существенном снижении числа случаев заражения африканской чумой свиней в связи с эффективностью мер профилактики, которые будут сохраняться, сообщает агентство Синьхуа.

По данным на 1 февраля, в 92 инфицированных районах в 23 провинциях был снят карантин. Семнадцать провинций, включая Хэнань, Ляонин, Чжэцзян и Аньхой, избавились от вируса. Все карантинные зоны были сняты, сообщили в министерстве.

Тенденция на улучшение ситуации начала проявляться еще в декабре 2018 года. Лишь пять новых случаев заражения вирусом было зафиксировано в январе 2019 года.

Тем не менее министерство не намерено отказываться от профилактических мер, поскольку угроза новых вспышек вируса остается реальной особенно в преддверии китайского Нового года, который в 2019 году выпал на 5 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, последняя зафиксированная вспышка африканской чумы свиней произошла в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе страны 20 января 2019 года. Вирус опасен только для свиней и не может передаваться человеку.

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