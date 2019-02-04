Скандал в школе «Айыы Кыhата»: Якутия полиэтнична, проблем нет

Якутск, , 06:07 — REGNUM В национальную школу «Айыы Кыhата» («Божественная кузница») в 203-м микрорайоне Якутска будут принимать детей строго по прописке, ситуация разрешена. Конфликт между руководством учебного заведения и родителями сахаязычных и русскоговорящих детей прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Якутии Анна Соловьёва, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Наша республика четвёртый век полиэтнична. Никаких проблем (в межнациональной плоскости) нет. Представители разных национальностей, которые приезжают в республику, чувствуют себя комфортно. Никто не хочет уезжать, несмотря на суровый климат», — цитирует омбудсмена ТАСС.

По словам Анны Соловьёвой, причиной конфликта стала катастрофическая нехватка школ в Якутске. Проблема с нехваткой мест в школе «Айыы Кыhата» на данный момент решена, отметила уполномоченный по правам ребёнка. Подготовлены дополнительные здания под учебные классы, запланировано строительство в 203-м микрорайоне ещё одной школы.

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Как сообщало ИА REGNUM, школа в 203-м районе Якутска только одна, и заявления о поступлении туда принимались только на сахаязычных детей. Тех, кто на якутском не говорит, предлагалось распределять по соседним школам, которые не находятся рядом с местом жительства детей.

«Родители русскоязычных детей жаловались на притеснения, родители сахаязычных отстаивали начальный концепт национальный школы и грозили митингами. Это можно было бы погасить в зародыше, прояви управление образования характер и сделай чёткие исчерпывающие заявления относительно обучения. Но из-за половинчатой позиции управления многие, и администрация школы, и часть родителей убедили себя, что решение о языке обучения будет приниматься в зависимости от того, как много поступит заявлений», — комментировал ситуацию политолог и журналист республики Виталий Обедин.

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