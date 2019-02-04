Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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В Китае под суд попадут 20 обвиняемых в гибели людей при пожаре в гостинице

Общество

Среди обвиняемых оказались фактический руководитель отеля Beilong Hot Spring Leisure в городе Харбине Ли Яньбинь, а также законный представитель отеля Чжан Вэйпин

Харбин, Китай, 4 февраля 2019, 05:45 — REGNUM  Двадцать человек попали под уголовное преследование в связи со смертельным пожаром, унесшим жизни 20 человек в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Среди обвиняемых оказались фактический руководитель отеля Beilong Hot Spring Leisure в городе Харбине Ли Яньбинь, а также законный представитель отеля Чжан Вэйпин, сообщили в местном бюро по чрезвычайным ситуациям. Оба были арестованы и уже обязаны выплатить штраф в размере 175 079 юаней каждый (около $25 746). Расследование показало, что система противопожарной безопасности не была отлажена, в связи с чем, короткое замыкание привело к серьезному смертельному пожару.

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Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в районе Сунбэй столицы провинции Хэйлунцзян городе Харбине 25 августа 2018 года. Руководитель отеля Ли Яньбинь немедленно поспешил скрыться от правосудия.

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Пожары в гостиницах
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