В Китае задержали похитителей самого большого метеорита района Гуанси

Наньнин, Китай, , 05:34 — REGNUM Полиция Гуанси-Чжуанского автономного района Китая задержала семерых подозреваемых, обвиняемых в краже крупнейшего метеорита в регионе, сообщает 2 февраля агентство Синьхуа.

Полиция уезда Чжаопин получила сообщение о том, что метеорит был украден еще 27 января. Спустя три дня, при помощи небезразличной общественности, были схвачены подозреваемые. Метеорит был возвращен.

Коричневый метеорит яйцевидной формы находился в деревне Бэйлай почти 100 лет. Его длина составляет 120 см, а высота — 50 см при диаметре 65 см. Он является крупнейшим в своем роде «космическим гостем», найденным когда-либо в Гуанси. Он имеет повсюду рытвины.

Метеорит также считается «самым драгоценным экспонатом» деревни Бэйлай. Он хранился в специальном павильоне, который построили местные жители и стоял на цементном основании. В настоящее время полиция совместно с рядом других органов занимаются усилением защиты экспоната.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года огромное количество коллекционеров и ученых прибыли в китайскую провинцию Юньнань на юго-западе страны на поиски упавшего в этом районе метеорита.

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