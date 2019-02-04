Понедельник, 4 Февраля 2019 года
04:37:34 МСК

В России за год выявлено более 600 тыс. случаев рака

Общество

Пациентов с онкологией — 3,63 млн человек

Москва, 4 февраля 2019, 04:37 — REGNUM  В 2018 году в России диагностировано 617 тыс. случаев заболеваемости раком. Об этом сообщает пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ.

Годом ранее было выявлено 599 тыс. случаев онкозаболеваний. На сегодняшний день в России состоят на учете 3,63 млн человек с онкологией.

Во всем мире в 2018 году выявлено более 18 млн новых случаев рака. Онкологические заболевания стали причиной смерти примерно 9,6 млн человек.

Читайте также: Три документальных фильма о борьбе с раком

По словам главного онколога России Андрея Каприна, рост показателя выявления говорит об усилиях системы онкологической помощи. Шансы победить болезнь увеличиваются при раннем выявлении рака.

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Это ежегодное мероприятие призвано напомнить о проблеме и способствовать снижению смертности от рака.

Читайте также: Большие слушания по паллиативной помощи пройдут в Госдуме 11 февраля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Онкологические заболевания
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить