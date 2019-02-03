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Актер Анатолий Артемов скончался в Санкт-Петербурге

Общество

Дата и место прощания с актером пока не известны

Санкт-Петербург, 3 февраля 2019, 22:55 — REGNUM  3 февраля в Санкт-Петербурге скончался 76-летний актер Молодежного театра на Фонтанке Анатолий Артемов. Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Молодежный театр глубоко скорбит о потере и выражает глубокие соболезнования родным и близким артиста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что артист, сыгравший роли в таких спектаклях, как «Любовные кружева», «Мещанин во дворянстве», «Жаворонок» и «Танго», ушел из жизни после непродолжительной болезни.

Дата и место прощания с актером пока не известны.

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