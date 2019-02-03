В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 50 авиарейсов

Москва, , 21:52 — REGNUM Более 50 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют в воскресенье, 3 февраля, данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 21:45 мск, во «Внуково» восемнадцать рейсов задержано, семь отменено; в «Шереметьево» семь рейсов задержано; в «Домодедово» одиннадцать рейсов задержано, двенадцать отменено.

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что в ночь на 3 февраля автомобилистам в Москве необходимо соблюдать скоростной режим и следить за дистанцией из-за тумана на дорогах.

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