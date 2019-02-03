Воскресенье, 3 Февраля 2019 года
21:52:15 МСК

В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 50 авиарейсов

Общество

Во «Внуково» восемнадцать рейсов задержано, семь отменено

Москва, 3 февраля 2019, 21:52 — REGNUM  Более 50 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют в воскресенье, 3 февраля, данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 21:45 мск, во «Внуково» восемнадцать рейсов задержано, семь отменено; в «Шереметьево» семь рейсов задержано; в «Домодедово» одиннадцать рейсов задержано, двенадцать отменено.

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что в ночь на 3 февраля автомобилистам в Москве необходимо соблюдать скоростной режим и следить за дистанцией из-за тумана на дорогах.

Читайте также: В Москве водителей предупредили о тумане на дорогах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиаперевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить