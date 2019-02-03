В Ярцево Смоленской области из-за ДТП под Калугой ввели режим ЧС

Ярцево, Смоленская область, , 20:39 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введен в Ярцевском районе Смоленской области в связи в связи со смертельной аварией под Калугой 3 февраля.

«Мы ввели ЧС в районе, потому что семь погибших, в том числе и дети», — цитируют РИА Новости главу района Владимира Макарова.

Он сообщил, что на данный момент решается вопрос о доставке тел погибших на родину.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 февраля в Бабынинском районе Калужской области перевернулся автобус, в котором ехали более 30 детей из города Ярцево Смоленской области. В результате семь человек, в том числе трое детей, погибли, 24 госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. По последним данным, водитель, управлявший автобусом, ранее привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

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