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В Ярцево Смоленской области из-за ДТП под Калугой ввели режим ЧС

Общество

Решается вопрос о доставке тел погибших на родину

В Ярцево Смоленской области из-за ДТП под Калугой ввели режим ЧС
Иван Шилов © ИА REGNUM
МЧС России

Ярцево, Смоленская область, 3 февраля 2019, 20:39 — REGNUM  Режим чрезвычайной ситуации введен в Ярцевском районе Смоленской области в связи в связи со смертельной аварией под Калугой 3 февраля.

«Мы ввели ЧС в районе, потому что семь погибших, в том числе и дети», — цитируют РИА Новости главу района Владимира Макарова.

Он сообщил, что на данный момент решается вопрос о доставке тел погибших на родину.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 февраля в Бабынинском районе Калужской области перевернулся автобус, в котором ехали более 30 детей из города Ярцево Смоленской области. В результате семь человек, в том числе трое детей, погибли, 24 госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. По последним данным, водитель, управлявший автобусом, ранее привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Читайте ранее в этом сюжете: Водитель попавшего в ДТП под Калугой автобуса привлекался за нарушении ПДД

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Автобус с детьми попал в ДТП под Калугой
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