Новосибирцы в мороз вышли на антимусорный пикет

Новосибирск, , 19:52 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 3 февраля, в поддержку общероссийской акции экологического протеста «Россия — не помойка!» прошёл пикет. Новосибирцы вышли на улицу несмотря на мороз — недалеко от станции метро «Красный проспект» собралось около 15 человек.

Как сообщила «НГС Новостям» одна из участников пикета Светлана Каверзина, разрешение на проведение акции городские власти дали только в пятницу. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Каверзина уже отметила, что написала письмо в мэрию, с просьбой сообщить состоялось ли «ранее заявленное публичное мероприятие», на которое власти ссылались в своём отказе провести акцию протеста «у здания №166 по Красному проспекту».

Она подчеркнула, что новосибирцы выступили в поддержку разных экологических тем: от сжигания мусора до корректировки мусорной реформы.

«Разделяй и здравствуй», «Мы не хотим сваливать», «Нет уничтожению, разрушению лесов варварами с молчаливого согласия властей» — с такими плакатами вышли жители Новосибирска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, митинги под лозунгом «Россия — не помойка!» прошли сегодня, 3 февраля, в нескольких российских городах России. Помимо Новосибирска, на акции протеста вышли жители Красноярска, Омска, Архангельска, Казани, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Уфы, Тюмени, Ижевска. Отмечается, что пикеты были немногочисленными и не носили острого протестного характера.

Напомним, что с 1 января субъекты России перешли на новую систему обращения с мусором — теперь за весь цикл от сбора до захоронения отвечает региональный оператор.

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На территории Новосибирской области по результатам конкурса единым региональным оператором была выбрана компания ООО «Экология — Новосибирск». Услуга «Обращение с ТКО» сейчас относится к коммунальным услугам и тариф в области составляет 92 руб. 42 коп./мес. с человека (в 2018 году стоимость вывоза мусора составляла от 1,5 до 2,3 рублей с квадратного метра).

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