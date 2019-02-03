В нескольких российских городах прошли «мусорные» митинги

Москва, , 19:37 — REGNUM Митинги под лозунгом «Россия — не помойка!» прошли в нескольких российских городах в воскресенье, 3 февраля. По сообщениям СМИ, они были немногочисленными, и не носили острого протестного характера. Согласованные с местными властями акции состоялись в Красноярске, Новосибирске и Омске, Архангельске, Казани, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Уфе, Тюмени, Ижевске.

Напомним, с 1 января 2019 года субъекты РФ перешли на новую систему обращения с мусором, в рамках которой теперь за весь цикл от сбора до захоронения отвечает региональный оператор.

Компанию, предоставляющую услуги, ранее выбрали на местах в рамках открытых конкурсов.

«Во многих регионах прошедшие в воскресенье мусорные митинги — это был даже не протест, а просьба акцентировать внимание именно на переработке и раздельном сборе мусора», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Московского совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Элмурод Расулмухамедов.

«Реформу проводят независимо от митингов. Люди вышли высказать свое мнение по этому вопросу, насколько это нужно или не нужно. А реформа идет, и то, что людей мало, говорит о том, что ситуация не является критичной, требующей какого-то митингового воздействия. Это обычная техническая работа. Как всегда у нас в России — сложностей много, но цель ясна, и, я думаю, мы выйдем к ней, пусть с теми или иными затратами и потерями», — отметил эколог.

По мнению Элмурода Расулмухамедова, в реформе системы сбора и переработки ТКО «есть определенные перекосы», которые требуют корректировки.

«Например, все то, что связано с раздельным сбором мусора, не нашло отражения в национальных проектах, но это вопрос корректировки, вопрос поставленных задач. На прошлой неделе было совещание у вице-премьера правительства РФ Алексея Гордеева, где он очень четко расставил акценты. А если высшее руководство страны, кураторы реформы, понимают, что надо делать, то реформа будет реализована. Другое дело, что без широкой поддержки населения все это будет двигаться очень медленно, и здесь задача, в том числе и наша — наладить широкую поддержку. Сегодня почти во все регионы, где проходили митинги, мы направляли наших активистов, и там они общались с людьми, для того чтобы понять, на что делать акцент, но пока однозначно главное — это раздельный сбор отходов», — подчеркнул эксперт.

«В национальных проектах по проблеме реформы сбора и переработки ТКО не было предусмотрено финансирование, не было целевых показателей. Сейчас у нас доминирует ситуация с созданием отрасли, а это немного нарушает ту иерархию, которая прописана у нас в законодательстве. С другой стороны, раздельный сбор — это наше внутреннее дело, это наше решение, наша внутридомовая ситуация. Может ли в это вклиниваться государство — я не знаю. Наверное, это не совсем правильно. И государство оставляет нам место, чтобы с этой ситуацией мы разобрались сами», — завершил свой комментарий председатель Московского совета Всероссийского общества охраны природы.

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