«Мы же с вами френды в фейсбуке»: Тумусов доложил Никонову о школе в Якутии

Москва, , 18:29 — REGNUM Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») шокирован тоном «поста» в Facebook главы комитета Госдумы по образованию Вячеслава Никонова («Единая Россия») относительно ситуации вокруг приема русскоговорящих детей в школу в Якутске.

Глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия») призвал директора школы «Айыы кыьата» в Якутске соблюдать законодательство РФ и принять в школу русскоговорящих учеников.

«Прошу Вас соблюдать российское законодательство, которое не допускает создания школ по национальному признаку. Об исполнении доложить», — написал Никонов в соцсети.

Тумусову не понравился ни тон обращения Никонова, ни сам факт такой записи, и он написал Никонову официальное письмо на бланке депутата Госдумы, фотографию документа также выложил в Facebook.

В письме депутат признается, что «был удивлен и слегка шокирован», узнав, что одна из школ отказывается открывать классы для русскоязычных детей. Парламентарий указал, что к моменту публикации поста Никонова вопрос был «полностью прояснен».

"Мы же с вами френды в фейсбуке, и вы могли прочитать мой пост, посвященный этому вопросу», — указал Тумусов.

«Меня поразил ваш, мягко говоря, немножко грубый тон («…об исполнении доложить…»). Конечно, теперь вся российская окраина в страхе и повиновении замерла», — написал парламентарий.

Тумусов заверил, что нарушений нет.

«Я не директор школы, но «докладываю». Конфликт, искусственно заложенный прежним руководством республики, урегулирован. Нарушений нет и не будет», — подчеркнул он.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным СМИ, национальная школа в Якутске отказалась принимать на учебу русскоязычных детей. В администрации города уточнили, что прием в национальную школу «Айыы кыьата» в Якутске идет по прописке, в соответствии с законом, подано более 100 заявлений на обучение, из них более 30 — на русском языке.

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