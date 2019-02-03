Суд в Кабо-Верде оставил под стражей задержанных российских моряков

Прая, Кабо-Верде, , 17:41 — REGNUM Суд в Кабо-Верде оставил под стражей 11 российских моряков, которые были задержаны 1 февраля по подозрению в контрабанде наркотиков. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Кабо-Верде.

«Состоялся суд (над членами экипажа), — отметил источник. — Избрана мера пресечения — заключение под стражу».

Собеседник агентства уточнил, что правоохранительные органы Кабо-Верде пока не предъявили никаких официальных обвинений морякам, которые в настоящее время находятся в тюрьме Сен-Мартинш в городе Прая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в порту Прая были задержаны одиннадцать граждан РФ, входивших в состав экипажа судна ESER, которое следовало под флагом Панамы в Марокко. По предварительным данным, сотрудниками полиции на борту корабля было обнаружено 9,5 т кокаина.

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