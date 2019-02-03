Задержание экс-мэра на Кипре, как стать миллионером: тульская неделя

Тула, , 17:40 — REGNUM

На этой неделе Тульская область с информационным размахом отмечала трехлетие Алексея Дюмина на посту губернатора, но обсуждали жители региона задержание на Кипре бывшего мэра областного центра, как участковый стал миллионером и льготы на мусор. О главных событиях в обзоре ИА REGNUM .

Попалась на Кипре

«Внешняя политика РФ должна быть настолько убедительной, чтобы ни у одной страны не было намерения укрывать «наших» воров», — написал житель Тулы о задержании бывшего мэра города Алисы Толкачевой.

Она проработала на посту градоначальника недолго [с 31 марта 2010 года по 2 марта 2011]. И подозревается следственными органами в мошенничестве. Толкачева являлась учредителем управляющей компании ОАО «Фирма «РЭМС». Жители многоквартирного дома в Туле обратились к правоохранителям с просьбой проверить законность протоколов общего собрания собственников жилья. Якобы на этом сходе жильцы решили оплатить неустановленные договором управления работ по оценке соответствия лифтов. Но люди в один голос утверждали, что собрания не было и они ничего не подписывали.

В итоге Толкачева стала фигурантом сразу нескольких уголовных дел: мошенничество (хищение в крупном размере чужого имущества, совершенное путем обмана с использование служебного положения) и причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием. В материалах дела говорится о том, что экс-мэр Тулы не перечислила 9 млн рублей ресурсоснабжающей компании.

В международный розыск Толкачеву объявили в июле 2017 года, а в суде приняли решение о ее заочном аресте. Как пишут местные СМИ, за это время она побывала «на лечении» в Азербайджане и на Кипре. 1 февраля 2019 года кипрская полиция взяла под стражу по линии Интерпола по запросу России. Сейчас решается вопрос об ее экстрадиции.

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Настоящий лидер

Трехлетие Алексея Дюмина отметили информационно.

«Очень важно, что свою работу в регионе Алексей Геннадьевич Дюмин начал с изучения истории области и современной ситуации. В выборе главных направлений, которые были положены в основу программы социально-экономического развития, глава области исходил из необходимости решения конкретных актуальных задач. Это целый комплекс социальных проблем, необходимость улучшения демографической ситуации, поддержка промышленности, сельского хозяйства, привлечение инвесторов», — цитирует портал Myslo председателя Тульской облдумы Сергея Харитонова.

Политологи подводили итоги и оценивали результаты работы бывшего военнослужащего. Эксперты отметили и улучшение инфраструктуры муниципалитетов, социальную направленность областного бюджета и приближенность к федеральному центру. Особо Тульская область под руководством Дюмина выделяется в сфере инвестиций и борьбы с коррупцией.

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Престижная награда

На Большом Национальном форуме информационной безопасности «Инфофорум-2019» в Москве Тульская область получила престижную награду. Профессиональную премию «Серебряный кинжал» в номинации «Электронное государство и информационная безопасность» забрали замгубернатора, руководитель аппарата, начальник главного управления госслужбы и кадров аппарата регионального правительства Галина Якушкина и министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков.

Как сообщили в пресс-службе тульского правительства, премия «Серебряный кинжал» — знак признания профессионального вклада специалистов и организаций в развитие и становление безопасного информационного общества в России.

Скидки прописаны. Получите

По поручению Дюмина совместно с региональными операторами по обращению с ТКО был проработан вопрос снижения финансовой нагрузки на многодетные семьи. Компании предоставляют многодетным семьям стопроцентную скидку на оплату за третьего ребенка и последующих детей.

Сегодня уже более 1000 семей получили льготы. По сообщениям тульского правительства, заявления рассматриваются оперативно: уже на следующий месяц после подачи заявления семья получит квитанцию на оплату с учетом скидки. Перерасчет будет произведен с 1 января 2019 года.

Напомним, сегодня в Тульской области скидки на коммунальные услуги действуют для ветеранов Великой Отечественной войны, репрессированных по политическим мотивам и пострадавших от политическихрепрессий, для воспитанников детских домов в период ВОВ. Всего в регионе проживают более 5,5 тыс. семей, который получают субсидии на оплату ЖКУ.

Борьба с чумой XXI века

2019 год в Тульской области объявили годом борьбы с онкологией. Эта проблема зреет в регионе давно и власти взялись за нее. Еще в конце 2018 года чиновники подготовили систему перемен в этой области.

По словам министра здравоохранения области Андрея Третьякова, уже с этого года ведомство будет следить и выправлять ситуацию с ранней выявляемостью злокачественных новообразований. В частности, в пяти онкологических центрах, которые создадут на базе многопрофильных медучреждений, работу направят именно на раннее диагностирование рака. Врачи за две недели после обращения человека установить и подтвердить диагноз, а еще в течение двух недель начать лечение.

Ранее Третьяков заявлял, что каждый год в Тульской области регистрируется более 6 тысяч пациентов с онкологическим заболеванием. Самым распространенным видом у мужчин является рак предстательной железы (16%), прямой кишки (12,5%) и рак кожи (9,5%). У женщин распространен рак груди (29,1%), рак матки (14,9%), рак щитовидной железы (8,6%).

По данным регионального министерства здравоохранения, ранняя диагностика сегодня выросла с 17,5% до 22%, а пятилетняя выживаемость стала выше общероссийской (с 58,4% до 58,9%)

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Сорвал куш

Участковый в Тульской области внезапно для себя стал миллионером. Мужчина выиграл в лотерею 2,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

Полицейский признался, что не использовал в комбинации какие-то знаковые числа, но запомнил их. По понятным причинам имя счастливчика не распространяется. Мужчина заверил, что потратит выигранные средства на погашение кредитов.

Известно, что коллеги участкового из отдела, вдохновившись выигрышем полицейского, тоже поспешили за лотерейными билетами.