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Отец Децла о смерти сына: «Ничего непонятно»

Общество

В ночь со 2 на 3 февраля в Ижевске после вечеринки в кафе Posh Lounge скончался рэпер Децл (Кирилл Толмацкий)

Отец Децла о смерти сына: «Ничего непонятно»
NikolayFrolochkin
Микрофон

Москва, 3 февраля 2019, 16:59 — REGNUM  У 35-летнего рэпера Децла (Кирилл Толмацкий), скончавшегося после концерта в Ижевске, остановилось сердце. Об этом отец музыканта Александр Толмацкий сообщил радиостанции «Говорит Москва».

«Я поеду в Ижевск за ним (за телом сына)», — заявил Толмацкий.

По его словам, причина смерти рэпера ещё не выяснена, на данный момент «ничего непонятно».

Как передавало ИА REGNUM, в ночь со 2 на 3 февраля в Ижевске после вечеринки в кафе Posh Lounge скончался рэпер Децл (Кирилл Толмацкий). По факту смерти известного российского рэп-исполнителя правоохранительные органы проводят проверку.

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