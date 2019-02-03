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Калужские власти выразили соболезнования родным погибших в ДТП с автобусом

Общество

Калужане разделяют горечь и боль от этой тяжелой, невосполнимой утраты

Калуга, 3 февраля 2019, 16:45 — REGNUM  Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, правительство области выразили глубокие соболезнования жителям Смоленской области в связи с гибелью людей в дорожно-транспортном происшествии. Как сообщили 3 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, калужане разделяют горечь и боль от этой тяжелой, невосполнимой утраты.

Власти Калужской области намерены сделать все, чтобы помочь попавшим в беду людям. В обращении выражено пожелание сил, стойкости и терпения семьям погибших и переживших трагедию, скорейшего выздоровления — всем пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля 2019 года около 09:00 на 128 км автодороги Калуга — Вязьма у поворота на деревню Извеково Бабынинского района Калужской области автобус MAN совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли семь человек, из которых четверо несовершеннолетние.

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Автобус с детьми попал в ДТП под Калугой
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