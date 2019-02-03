Неверов: Готов оказать поддержку пострадавшим в ДТП под Калугой

Москва, , 16:33 — REGNUM Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заявил о готовности оказать поддержку пострадавшим в ДТП под Калугой.

«Готов при первой необходимости оказать необходимую поддержку пострадавшим», — написал Неверов в Facebook.

Утром 3 февраля на 128-м километре автотрассы Вязьма-Калуга произошло опрокидывание в кювет пассажирского автобуса Man, в котором находились 48 человек, среди них — 33 ребёнка. Дети ехали на танцевальный конкурс в Калугу из смоленского города Ярцево.

«Уже заведено уголовное дело. В Смоленске создан оперативный штаб связи с ДТП. Но кто бы ни был виноват, жизни это уже не вернет. Это огромная трагедия. Мои соболезнования родным и близким», — отметил Неверов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава правительства России Дмитрий Медведев поручил министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой принять все необходимые меры для оказания им медицинской помощи пострадавшим в ДТП под Калугой. В аварии пострадали 22 человека, семь погибли.

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