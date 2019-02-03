На Урал надвигаются аномальные 40-градусные морозы

Екатеринбург, , 14:57 — REGNUM В Челябинской области с 4 по 7 февраля ожидаются сильные морозы. Об этом журналистам сообщили в областном управлении МЧС.

По данным областного Гидрометцентра, 4−7 февраля температура воздуха будет держаться на отметке минус 30 и ниже градусов. При этом в ночь на 4 февраля на севере области возможно до — 32ºС, а в ночь с 5 на 6 февраля во многих районах региона ожидается до — 38ºС. В низинах столбик термометра опустится до — 42ºС.

В Свердловской области температура местами может опуститься до — 40°. В дневное же время ожидается — 25,-30°.

По данным синоптиков, морозы будут аномальными. Столбик термометра может опуститься на семь градусов ниже климатической нормы.