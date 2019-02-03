Воскресенье, 3 Февраля 2019 года
15:33:00 МСК

На Урал надвигаются аномальные 40-градусные морозы

Общество

Резко похолодать может 4 февраля. Морозной будет большая часть недели

На Урал надвигаются аномальные 40-градусные морозы
Иван Горюшкин-Сорокопудов. Солнце — на лето, зима — на мороз. 1910

Екатеринбург, 3 февраля 2019, 14:57 — REGNUM  В Челябинской области с 4 по 7 февраля ожидаются сильные морозы. Об этом журналистам сообщили в областном управлении МЧС.

По данным областного Гидрометцентра, 4−7 февраля температура воздуха будет держаться на отметке минус 30 и ниже градусов. При этом в ночь на 4 февраля на севере области возможно до — 32ºС, а в ночь с 5 на 6 февраля во многих районах региона ожидается до — 38ºС. В низинах столбик термометра опустится до — 42ºС.

В Свердловской области температура местами может опуститься до — 40°. В дневное же время ожидается — 25,-30°.

По данным синоптиков, морозы будут аномальными. Столбик термометра может опуститься на семь градусов ниже климатической нормы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Морозы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить