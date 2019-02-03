Спасённого в Магнитогорске ребёнка могут выписать на следующей неделе

Челябинск, , 14:44 — REGNUM Спасённый в Магнитогорске из-под завалов дома на проспекте Карла Маркса 11-месячный мальчик может быть выписан до конца следующей недели. Такую надежду журналистам выразил его отец.

Возможно, это произойдёт уже до 11 февраля. В Магнитогорске семья уже получила новую квартиру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мальчик был найден 1 января под завалами жилого дома. Вечером того же дня его доставили в Москву, где он сейчас проходит лечение. Доставлен он был в тяжёлом состоянии. Но за время лечения его состояние существенно улучшилось.

Напомним, седьмой подъезд многоэтажки рухнул в районе 6:00 31 декабря после взрыва. Погибли 39 человек.