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В YouTube обсуждают изменение функции оценки видео

Общество

При выставлении негативной оценки пользователей могут попросить указать причину

В YouTube обсуждают изменение функции оценки видео
Leon Bublitz
Видео в YouTube

Сан-Матео, США, 3 февраля 2019, 14:30 — REGNUM  Администрация видеохостинга YouTube рассматривает возможность изменения функции оценки видео. Об этом сообщает The Verge.

Директор по управлению проектами на YouTube Том Ленг рассказал, что в компании обсуждают способы, которые помогут пользователей защитить от организованных «атак» на их видео. Имеются в виду случаи массового выставления отрицательных оценок какими-либо организованными интернет-сообществами.

Среди возможных изменений обсуждается идея о появлении всплывающего списка при нажатии кнопки «не нравится». Пользователи смогут выбрать причину, по которой им не понравилось видео, а авторы — получить более информативный отклик.

Среди наиболее радикальных мер рассматривается и возможность полного отказа от кнопок «не нравится». Однако Том Ленг отметил, что не все негативные оценки выставляются в результате массовых «атак», а решение о запрете таких оценок будет недемократичным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года администрация YouTube изменила правила, согласно которым пользователям видеохостинга рекомендуются видеоролики. Теперь в списке рекомендуемых видео не будут отображаться ролики, в которых рекламируются фальшивые лекарственные средства или делаются заведомо ложные заявления об исторических событиях или научных фактах.

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