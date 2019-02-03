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ДТП под Калугой: в Смоленске открыта «горячая линия»

Общество

В Смоленской области создан оперативный штаб помощи пострадавшим

Смоленск, 3 февраля 2019, 13:19 — REGNUM  Телефон «горячей линии» развернут в Смоленской области для получения оперативной информации в связи с аварией автобуса, перевозившего детей из Ярцево, 3 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации области.

В администрации региона уточнили, что группа детей из города Ярцево Смоленской области направлялась в Калугу для участия в танцевальном конкурсе. Как сообщало ИА REGNUM, утром 3 февраля на 128-м километре автотрассы Вязьма-Калуга в Калужской области автобус перевернулся в кювет. На момент аварии в нем находились 48 человек, среди них — 33 ребёнка. По предварительным данным, погибли четыре человека — трое взрослых и один ребенок. 19 человек госпитализированы, остальные дети и взрослые получили лёгкие травмы, не требующие госпитализации.

Губернатор Алексей Островский создал и возглавил региональный оперативный штаб по расследованию причин аварии и оказанию необходимой помощи пострадавшим. Известно также, что смоленский губернатор уже оперативно связался с коллегой из Калужской области Анатолием Артамоновым. На базе Главного управления МЧС России по Смоленской области для получения оперативной информации развернут телефон «горячей линии» — +7 (4812) 62-44-44.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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