Ученые: вейпящие подростки чаще начинают курить обычные сигареты

Бостон, США, , 12:46 — REGNUM Исследование учёных из США показало, что использование подростками электронных устройств, имитирующих курение (вейпы), повышает риск перехода на обычные сигареты. Статья опубликована в журнале Journal of the American Medical Association.

Учёные из Бостонского университета, Луисвиллского университета и Университета Южной Калифорнии изучили влияние употребления подростками электронных сигарет на риск возникновения привычки курения табачных изделий. Исследователи использовали данные, собранные в рамках американской программы по изучению распространения привычки курения.

Учёные проанализировали анкеты 6123 подростков в возрасте 12 лет, которые ежегодно опрашивались в период с 2013 по 2016 годы. Во время первого опроса в 2013 году 8,6% детей сообщили, что пробовали электронные сигареты, 5% — кальян и другие табачные изделия, 3,3% — обычные сигареты. Опрос 2016 года показал, что подростки, которые прежде пробовали электронные сигареты, в 4 раза чаще пробовали обычные. Также предыдущее использование электронных сигарет в 3 раза увеличивало вероятность курения табачных изделий.

Исследователи сделали вывод, что использование электронных сигарет повышает риск употребления обычных сигарет и других табачных изделий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в Москве вступил в силу закон о запрете продажи несовершеннолетним электронных устройств, имитирующих курение табака.