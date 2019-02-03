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Ученые: вейпящие подростки чаще начинают курить обычные сигареты

Общество

Подростки, которые использовали вейпы и подобные электронные устройства, в 3 раза чаще начинали курить обычные сигареты

Ученые: вейпящие подростки чаще начинают курить обычные сигареты
Тербрюгген Хендрик. Мальчик с трубкой (фрагмент). 1623

Бостон, США, 3 февраля 2019, 12:46 — REGNUM  Исследование учёных из США показало, что использование подростками электронных устройств, имитирующих курение (вейпы), повышает риск перехода на обычные сигареты. Статья опубликована в журнале Journal of the American Medical Association.

Учёные из Бостонского университета, Луисвиллского университета и Университета Южной Калифорнии изучили влияние употребления подростками электронных сигарет на риск возникновения привычки курения табачных изделий. Исследователи использовали данные, собранные в рамках американской программы по изучению распространения привычки курения.

Учёные проанализировали анкеты 6123 подростков в возрасте 12 лет, которые ежегодно опрашивались в период с 2013 по 2016 годы. Во время первого опроса в 2013 году 8,6% детей сообщили, что пробовали электронные сигареты, 5% — кальян и другие табачные изделия, 3,3% — обычные сигареты. Опрос 2016 года показал, что подростки, которые прежде пробовали электронные сигареты, в 4 раза чаще пробовали обычные. Также предыдущее использование электронных сигарет в 3 раза увеличивало вероятность курения табачных изделий.

Исследователи сделали вывод, что использование электронных сигарет повышает риск употребления обычных сигарет и других табачных изделий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в Москве вступил в силу закон о запрете продажи несовершеннолетним электронных устройств, имитирующих курение табака.

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Борьба с курением
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