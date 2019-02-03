Власти Москвы взяли на контроль ситуацию с объявившим голодовку таксистом

Москва, , 12:04 — REGNUM Представители транспортного комплекса Москвы встретились с голодающим в знак протеста таксистом. Об этом журналистам сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Мы приехали на место и встретились с таксистом, который выступает против ценообразования агрегаторов. Наши мнения в этом вопросе совпадают, и именно эти предложения направлены нами в Госдуму. Мы согласны с тем, что для повышения безопасности тарифы должен устанавливать перевозчик, а не агрегатор, так как именно перевозчик несет все затраты на содержание и эксплуатацию автомобиля», — прокомментировали в ведомстве.

В пресс-службе также отметили, что для повышения безопасности пассажирских перевозок агрегаторы должны гарантировать таксистам выплату минимального размера заработной платы. По их словам, это позволит сократить количество ДТП из-за долгого нахождения за рулем.

Как сообщал департамент транспорта ранее, у объявившего голодовку водителя нет разрешения на таксомоторную деятельность на эксплуатируемый автомобиль. Городские власти в качестве решения проблемы предложили ему вакансию со стабильной зарплатой в Мосгортрансе, однако водитель отказался. Также они призвали его к совместному обсуждению ситуации.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве таксист и многодетный отец Андрей Герс объявил голодовку из-за ухудшений условий труда.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре голодал таксист Роман Катареничев.

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Москвы таксист объявил голодовку