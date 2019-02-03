В Магнитогорске выясняют, кто и почему высадил школьницу на мороз

Магнитогорск, Челябинская область, , 08:20 — REGNUM В Магнитогорске идут проверки по факту высадки школьницы из трамвая. Обстоятельства инцидента выясняет руководство муниципального предприятия «Маггортранс», пишут местные СМИ.

Как сообщает издание «Доступ», на предприятии началась служебная проверка. И уже после неё будут приняты соответствующие решения.

Также в ситуацию вмешались представители «Единой России». Они требуют объяснить кондукторам, что высаживать детей на мороз нельзя.

Добавим, сейчас в Магнитогорске столбик термометра находится на отметке в районе минус 20 градусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на холод из трамвая девочку высадили из-за надорванной 50-рублёвой купюры. Об инциденте в соцсетях заявил её отец. Кондуктор заявил ребёнку, что надорванные деньги якобы не принимают в кассе. Отцу пришлось забирать девочку с остановки.

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