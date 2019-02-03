Bloomberg: в Google снизился уровень доверия руководству

Маунтин-Вью, США, , 07:41 — REGNUM Сотрудники американской компании Google стали больше сомневаться в эффективности решений генерального директора компании Сундара Пичаи. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание представило результаты ежегодного опроса сотрудников Google. 74% опрошенных ответило утвердительно на вопрос об уверенности в эффективности руководства директора Пичаи и его управленческой команды. В прошлом году об уверенности в эффективности руководства компании заявило 92% сотрудников.

При этом сотрудники Google не стали чаще задумываться об уходе из компании: 82% опрошенных заявили, что планируют и через год остаться в Google, что только на 1% меньше, чем в прошлом году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году СМИ стало известно о некоторых проблемах в компании Google. Так, в октябре 2018 года в Google сообщили, что за два года было уволено 48 сотрудников из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

А в ноябре 2018 года часть сотрудников компании подписала открытое письмо к руководству, призвав его отказаться от проекта поисковой системы Dragonfly, разрабатываемой для использования в Китае.