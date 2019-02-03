Воскресенье, 3 Февраля 2019 года
03:18:24 МСК

В Магнитогорске ребенка высадили из трамвая из-за надорванной купюры

Общество

В результате за дочерью отправился отец, мужчина написал жалобу на кондуктора

Магнитогорск, Челябинская область, 3 февраля 2019, 02:35 — REGNUM  Надорванную купюру не принял у 13-летней девочки кондуктор трамвая в Магнитогорске. Ребенка высадили из общественного транспорта, написал в сообществе «Черное & Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте» отец школьницы Евгений Б.

По словам мужчины, девочка, возвращаясь из школы, села на трамвай 25-го маршрута и передала кондуктору 50 рублей за проезд. Однако молодой человек отказался принимать надорванную купюру и высадил ребенка.

В результате отец сам отправился за дочерью, а по окончании рабочего дня написал жалобу на кондуктора. Мужчина также опубликовал фото слегка поврежденной банкноты.

«Должны сообщить, как его накажут», — отметил мужчина.

Читайте также: Свердловская прокуратура закончила проверку инцидента с ребёнком в автобусе

Большинство комментаторов разделили возмущение магнитогорца. Некоторые пользователи задались вопросом, почему в инцидент не вмешались другие пассажиры и не заступились за ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, и на Урале, и в других регионах нередки случаи, когда детей высаживают из общественного транспорта. Так, в городе Кировске Мурманской области семилетнюю девочку высадили из автобуса на незнакомой остановке не по пути следования. В инциденте разбирается прокуратура.

Читайте также: Прокуратура в Кировске проверяет информацию о высадке ребенка из автобуса

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в общественном транспорте
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить