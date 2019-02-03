В Магнитогорске ребенка высадили из трамвая из-за надорванной купюры

Магнитогорск, Челябинская область, , 02:35 — REGNUM Надорванную купюру не принял у 13-летней девочки кондуктор трамвая в Магнитогорске. Ребенка высадили из общественного транспорта, написал в сообществе «Черное & Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте» отец школьницы Евгений Б.

По словам мужчины, девочка, возвращаясь из школы, села на трамвай 25-го маршрута и передала кондуктору 50 рублей за проезд. Однако молодой человек отказался принимать надорванную купюру и высадил ребенка.

В результате отец сам отправился за дочерью, а по окончании рабочего дня написал жалобу на кондуктора. Мужчина также опубликовал фото слегка поврежденной банкноты.

«Должны сообщить, как его накажут», — отметил мужчина.

Читайте также: Свердловская прокуратура закончила проверку инцидента с ребёнком в автобусе

Большинство комментаторов разделили возмущение магнитогорца. Некоторые пользователи задались вопросом, почему в инцидент не вмешались другие пассажиры и не заступились за ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, и на Урале, и в других регионах нередки случаи, когда детей высаживают из общественного транспорта. Так, в городе Кировске Мурманской области семилетнюю девочку высадили из автобуса на незнакомой остановке не по пути следования. В инциденте разбирается прокуратура.

Читайте также: Прокуратура в Кировске проверяет информацию о высадке ребенка из автобуса