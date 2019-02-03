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В Кургане пациентов принимает больница с провалившимся полом

Общество

В медучреждении идет плановый ремонт, пояснили в областном департаменте здравоохранения

Курган, 3 февраля 2019, 02:18 — REGNUM  Власти Кургана объяснили ситуацию с провалившимся полом в одной из городских поликлиник. В здании идет плановый ремонт, сообщает РЕН ТВ.

Ранее в сети появилось снятое в медучреждении видео. В кадр попал мужчина, якобы пациент, который шел по деревянной балке, перекрывающей отверстие в полу в одном из кабинетов.

Запись была сделана в поликлинике на улице Гагарина. Медучреждение находится на первом этаже здания, построенного в 1960-х годах, и в настоящее время там идет плановый ремонт, пояснила глава департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина.

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Пациентов в помещениях, где идет ремонт, не принимают. Попавший в кадр мужчина — рабочий, пояснила она. Кокорина добавила, что руководству больницы сделано замечание из-за ремонтных работ в пиковый период приема пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Кургане пожилая женщина пациентка умерла в поликлинике, где дожидалась своей очереди на прием к врачу. Полиция проводит проверку инцидента.

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