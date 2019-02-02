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Более 30 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

Общество

2 февраля в Москве в связи с туманом был объявлен желтый уровень опасности

Более 30 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Шереметьево

Москва, 2 февраля 2019, 23:56 — REGNUM  В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 30 авиарейсов. Об этом свидетельствуют в субботу, 2 февраля, данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 23:50 мск, во «Внуково» три рейса задержано, два отменено; в «Шереметьево» восемь рейсов задержано; в «Домодедово» два рейса задержано, двадцать отменено.

Причины отмены и задержки авиарейсов пока не известны.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 2 февраля в Москве в связи с туманом объявлен желтый уровень опасности.

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