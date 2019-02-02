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Собчак рассказала об отношениях с Виторганом

Общество

Телеведущая относится к своему супругу с уважением

Собчак рассказала об отношениях с Виторганом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ксения Собчак

Москва, 2 февраля 2019, 20:16 — REGNUM  Актер Максим Виторган навсегда останется для Ксении Собчак родным человеком. Об этом сама телеведущая сообщила в программе «Эксклюзив» на «Первом канале».

По ее словам, она относится к своему супругу с уважением, ведь он является «папой нашего любимого сына».

«Я точно сделаю все, чтобы Платон был счастлив, любим, — подчеркнула Ксения. — Знал, что у него есть прекрасный папа и замечательная мама».

Телеведущая не ответила на прямой вопрос о возможном разводе, сказав просто что «не готова говорить об этом».

Ранее ряд СМИ сообщал, что актер Максим Виторган и режиссёр Константин Богомолов подрались рядом с одним из кафе в центре Москвы. Мужчины, по неподтвержденным данным, якобы подрались из-за супруги телеведущей Ксении Собчак.

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