Правда об инициативной группе «Чистая Урдома»

Архангельск, , 19:02 — REGNUM В связи с появлением в средствах массовой информации ложных сведений о мнимых организаторах и спонсорах деятельности инициативной группы Чистая Урдома и всего протестного движения против строительства полигона отходов на станции Шиес

ЗАЯВЛЯЕМ

1. Гражданин Успасских Виктор Викторович не является организатором и спонсором инициативной группы Чистая Урдома и всего протестного движения. Виктор Успасских — уроженец п. Урдома. Уважение к нему многих и многих урдомчан заключается в том, что он в 1999 году на собственные средства построил для нас первый и единственный в п. Урдома православный Храм Казанской иконы Божьей Матери, какого еще не было на архангельской земле, и который освятил сам Патриарх Алексий.

2. Гражданин Крупчак тоже не является организатором и спонсором инициативной группы Чистая Урдома и всего протестного движения. Его личность вообще никак не связана с п. Урдома.

3. Алексей Навальный, его представители, другие политические силы и НКО, тем более, не являются организаторами и спонсорами инициативной группы Чистая Урдома и всего протестного движения.

Отдельно для Правительства и Губернатора Архангельской области ПОВТОРЯЕМ:

— инициативная группа Чистая Урдома была создана депутатами Совета депутатов МО «Урдомское» 3 августа 2018 года для выражения отношения жителей МО «Урдомское» к строительству на станции Шиес полигона отходов из Москвы;

— инициативная группа Чистая Урдома имеет неоспоримую поддержку жителей МО «Урдомское», так как выражает их мнение, а не ваше;

— расходы инициативной группы Чистая Урдома оплачиваются только народом.

(…)

Члены инициативной группы Чистая Урдома:

Бабенко Светлана Михайловна

Пахтусова Марина Николаевна

Шепетюк Римма Владимировна

Якимов Сергей Иванович

Голоушкин Александр Николаевич

Милащенко Олег Николаевич

Викторов Николай Анатольевич

Корецкая Виктория Константиновна

Марьина Людмила Сергеевна

Билькова Светлана Николаевна

Чумичкина Нина Николаевна