У Конора Макгрегора в Великобритании объявилась внебрачная дочь

Лондон, , 15:51 — REGNUM Никому не известная 26-летняя жительница Великобритании Тэрри Мюррей заявила, что у нее есть дочь от всемирно известного бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. Об этом сегодня, 2 февраля, пишет Daily Mirror.

В интервью изданию Мюррей утверждает, что познакомилась с Макгрегором в 2017 году, когда он приехал в Ливерпуль, чтобы присутствовать на скачках.

По словам Мюррей, Макгрегора она встретила в одном из ночных клубов города. Окружение бойца пригласило Мюррей в отель Hilton, чтобы продолжить веселье. Веселье переросло в интимную близость. Через несколько дней Макгрегор якобы снова позвонил ей и опять пригласил в отель.

Мюррей утверждает, что деньги Макгрегора ей не нужны, но тем не менее она бы хотела провести ДНК-тест, чтобы доказать всем, что Макгрегор является отцом её дочери.

Напомним, что Макгрегор женат и недавно у них с супругой родился второй ребенок.